Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM

Новые заправки с возможностью зарядки для электромобилей появятся на трассе между Москвой и Петербургом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 29 августа генеральный директор сети АЗС «Газпромнефть» в России и СНГ Олег Кузьменков.

Он признал, что пока количество электромобилей в России «не такое большое», однако спрос на них растет, так что появляется необходимость и в их обслуживании.

«Количество электромобилей растет кратно год от года, так что сервис становится востребованным», — сказал Кузьменков.

На данный момент сеть «Газпромнефть» оборудовала электрозарядками лишь 10 своих автозаправок по всей стране. В Петербурге такая АЗС всего одна — на Пулковском шоссе, 42А.

Здесь можно зарядить свой электромобиль по тарифу в 70 рублей за 20 минут, примерно 30−40 минут достаточно для подзарядки во время пути. Полный цикл займет около 3,5 часов.

По словам Кузьменкова, пока здесь заряжаются 1−2 раза в неделю. «Только начинаем развивать этот сервис, строить электрозарядки. В основном, пока это Москва, Московская область и Петербург. Будут станции на трассе между Москвой и Питером, это наиболее востребованные регионы», — пояснил Кузьменков.

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Добавим, по данным экспертов, в России стали в полтора раза чаще приобретать электрокары, и на Петербург приходится около 5% таких сделок. Стоимость этих машин в городе на Неве превышает среднероссийскую почти вдвое — вместо 1 млн рублей тут просят около 2 млн. Цена подскочила почти вдвое в последний год. При этом Северная столица заняла пятую строчку в рейтинге регионов, где электромобили наиболее популярны, вслед за Приволжским, Южным, Дальневосточным федеральными округами.

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