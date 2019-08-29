Шанхай, Китай, , 15:19 — REGNUM

Глава Tesla Илон Маск заявил, что компьютеры становятся умнее людей в различных сферах и эта тенденция сохранится. Об этом 29 августа сообщил сайт телеканала CNBC.

Он сказал это во время беседы с руководителем Alibaba Group Джеком Ма на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Бизнесмен подчеркнул: он «гарантирует», что процесс будет развиваться именно таким образом.

Илон Маск «Первое, что мы должны допустить, так это то, что мы очень глупые. Мы определенно можем делать вещи умнее нас самих»

Читайте также: Искуственный интеллект LG будет предсказывать поломки бытовой техники

Ранее Илон Маск сообщил, что корабль SpaceX Starship отправится в первый испытательный полет в октябре 2019 года. Он добавил, что 28 сентября 2019 года он расскажет о том, как происходило создание Starship.

Читайте ранее в этом сюжете: Маск обозначил сроки первого орбитального полёта корабля Starship