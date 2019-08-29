Шанхай, Китай, 29 августа 2019, 15:19 — REGNUM
Глава Tesla Илон Маск заявил, что компьютеры становятся умнее людей в различных сферах и эта тенденция сохранится. Об этом 29 августа сообщил сайт телеканала CNBC.
Он сказал это во время беседы с руководителем Alibaba Group Джеком Ма на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Бизнесмен подчеркнул: он «гарантирует», что процесс будет развиваться именно таким образом.
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Ранее Илон Маск сообщил, что корабль SpaceX Starship отправится в первый испытательный полет в октябре 2019 года. Он добавил, что 28 сентября 2019 года он расскажет о том, как происходило создание Starship.
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