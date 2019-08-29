Рим, , 15:06 — REGNUM

Появилось видео истории Lamborghini Aventador с 2011 по 2019 годы. Ролик размещён на канале Cars Evolution в YouTube.

В ролике показана эволюция итальянского суперкара от 690-сильного автомобиля, оснащенного движком V12 рабочим объёмом 6,5 л, максимальная скорость которого 350 км/ч, до последнего 759-сильного варианта Aventador Superveloce Jota 2019 года.

Напомним, с января по июль 2019 года реализация Lamborghini в России составила 88 единиц. Это в 3,8 раза больше, чем за семь месяцев 2018 года.

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