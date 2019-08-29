Сеул, , 14:10 — REGNUM

В Южной Корее разработали 81-мм миномет повышенной точности с GPS и лазерным целеуказателем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, разработкой данного миномета с декабря 2014 года занималась отечественная компания Hyundai Wia.

Известно, что вес нового миномета на 20% меньше первой версии, что позволяет не только сократить число задействованных в операции военнослужащих, но и осуществлять пуски снарядов с транспортного средства.

«Данный 81-мм миномет позволит повысить возможности пехотной роты против всесторонних угроз», — сообщили в министерстве.