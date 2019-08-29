Москва, , 13:52 — REGNUM

Официальный представитель автопроизводителя Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор РУС» объявил об отзыве 92 автомобилей. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат машины Mazda CX-5, проданные c декабря 2014 года по январь 2016 года.

«Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что система сигнала аварийной остановки (ESS) и система предотвращения вторичного столкновения (SCR), которые предназначены для активации сигнала предупреждения об опасности при определенных событиях, таких как внезапное экстренное торможение или авария при столкновении, могут оповещать о предупреждении с ненадлежащей частотой мигания сигнала», — говорится в сообщении Росстандарта.

Компания намерена совершенно бесплатно провести необходимые работы по устранению дефекта. В авто будет проведена процедура перепрограммирования переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM).

Напомним, в мае 2019 года автомобиль японской компании Mazda CX-5 вошел в топ-25 самых популярных моделей в России.

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