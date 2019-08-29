Пекин, 29 августа 2019, 13:27 — REGNUM

Китайские дилеры автокомпании Maxus (принадлежит SAIC Motor) стали принимать предзаказы на среднеразмерный паркетник Maxus D60. Об этом 29 августа сообщается на портале Глас.ру.

Maxus D60
Maxus D60
Авторевю

Авто выполнено в оригинальном дизайне. Спереди у модели расположены очень узкие фары, выполненные на LED-матрицах. Дополнительный стиль D60 придают крупная решётка радиатора, раздвоенные патрубки выхлопной системы и вертикальные противотуманные фары.

Что касается салона новинки, то здесь стоит отметить, что он выполнен из современных материалов. В авто есть современное усеченное рулевое колесо, цифровая приборная панель, мультимедиа и анатомические сиденья. Внутри машины могут разместится до семи человек.

В движение кроссовер приводят 1,3 и 1,5 литровые движки на 139 и 169 л. с. Они агрегатируются с 6-скоростной «механикой» или 7-скоростным «роботом». Привод у автомобиля только передний.

Напомним, продажи компании SAIC Motor за первые пять месяцев 2019 года упали на 16% до 2,47 млн автомобилей.

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