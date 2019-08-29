Пекин, , 12:39 — REGNUM

Китай начал строительство новой производственной базы для мягких пластиковых пластин, покрытых медью, являющихся одним из основным компонентов, используемых для строительства базовых станций связи 5G в провинции Цзянсу на востоке страны, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Начальный объем инвестиций в проект составит 800 млн юаней (около $113 млн). Производственная база займет площадь 1,5 млн кв. метров, и, как ожидается, будет запущена в эксплуатацию в декабре текущего года.

Производственная база будет обеспечивать развитие высококачественных материалов для оборудования связи, включая используемой для сети пятого поколения 5G. Высокочастотные пластины, покрытые медью, являются базовым компонентом для станций 5G.