Жуковский, Московская область, , 12:36 — REGNUM

Пилотажная группа ВКС России «Стрижи» во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском не будет использовать дым во время своей программы, сообщил 29 августа командир звена Василий Дудников.

«Такая была задумка. Но были некоторые ограничения. Это боевая машина, поэтому дополнительная установка устройств неприемлема», — цитирует ТАСС Дудникова.

По его словам, в итоге пришлось отказаться от дыма. Пилотаж группы и без этого зрелищный, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на МАКС-2019 с 30 августа по 1 сентября состоятся выступления пилотажных групп ВКС России. Так, экипажи «Стрижей» выполнят перестроения в составе шести самолётов МиГ-29, покажут фигуры — «Пирамида», «Конверт», «Звезда» и др. Летчики «Русских Витязей» на самолётах Су-30СМ выполнят такие фигуры как «Синхронная бочка», «Колокол», «Встречный роспуск».

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