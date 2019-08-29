Ульяновск, , 12:28 — REGNUM

Компания Bridgestone Россия и СНГ объявила о начале поставок на европейский рынок зимних шин Blizzak Ice, которые были выпущены на ульяновском заводе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что поставки начались 27 августа. Шины крупнейшего японского производителя будут поставляться в Финляндию, Норвегию и Швецию.

Шины Blizzak Ice — это новое поколение Blizzak VRX. Благодаря новому составу резиновой смеси нового поколения Active Multicell Сompound II и улучшенному рисунку протектора они позволяют сократить тормозной путь на льду и значительно повысить производительность шин.

«Также за счет повышения жесткости и меньшей деформации блоков протектора удалось повысить износостойкость. Шины имеют маркировку Extra Load, обозначающую повышенную грузоподъемность», — говорится в сообщении производителей.

Напомним, строительство первого в России и СНГ завода компании Bridgestone по производству автомобильных шин началось в Ульяновской области в 2014 году.

Читайте также: В России вырос спрос на автомобили мощностью более 250 л. с