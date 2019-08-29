Москва, , 12:08 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года спрос на автомобили мощностью свыше 250 л. с. вырос в 19 из 23 крупнейших городов России. Об этом 29 августа со ссылкой на специалистов «Авито» сообщает RG.

Стоит отметить, что средняя цена таких авто составила 1,36 млн рублей. Согласно данным «Авито», за период с апреля по июнь больше всех пользователей (11,1%) интересовались объявлениями с мощными автомобилями в Москве. Второе место принадлежит Краснодару — 7,9% от общего спроса, а третье — Иркутску — 6,4%.

Почти также выглядит рейтинг городов по динамике спроса. Если сравнивать со вторым кварталом 2019 года, то в Москве спрос вырос на 1,9%. Затем идет Краснодар — 1,1% за год. На третьем месте — Ульяновск — 0,8% за год.

Отмечается, что по России в целом спрос на авто мощностью свыше 250 «лошадей» вырос по сравнению с прошлым годом на 0,2%.

Напомним, топ-10 самых продаваемых легковых авто в кузове седан по итогам первых семи месяцев 2019 года на московском авторынке возглавили седаны Volkswagen Polo.

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