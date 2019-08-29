Вашингтон, , 11:33 — REGNUM

Смартфоны Mate 30 китайского производителя Huawei останутся без сервисов Google. Об этом 28 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя IT-гиганта из США.

Он обратил внимание журналистов, что Mate 30 нельзя будет продавать вместе с лицензионными приложениями и сервисами, в соответствии с вступившим в силу запретом властей США. Стоит отметить, что китайская компания все равно намерена продвигать свой смартфон на рынке ЕС, его презентация состоится 18 сентября 2019 года в Мюнхене.

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Ранее стало известно, что министерство торговли США получило от китайского производителя более 130 заявок на получение лицензий на продажу товаров Huawei в США. Ни одна из них не была удовлетворена.

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