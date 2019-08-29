Вашингтон, , 11:21 — REGNUM

Космический корабль Starship отправится в свой первый испытательный орбитальный полёт не раньше октября. Об этом сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск.

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Прототип корабля SpaceX Starship поднялся в воздух

Он уточнил, что полёт на расстояние 20 км SpaceX планирует в октябре 2019 года, в вскоре после этого будет предпринята попытка орбитального полёта космического корабля.

Макс пообещал, что 28 сентября в годовщину первого орбитального полёта SpaceX он подробнее расскажет о разработке Starship.

«К этому времени звездолёт МК 1 будет полностью собран», — написал глава компании в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях частная американская аэрокосмическая компания SpaceX провела испытания двигателей Raptor, в ходе которых прототип корабля Starship поднялся в воздух на высоту 20 метров и вернулся на стартовую площадку. Испытательный полёт на полигоне SpaceX в Техасе продлился около 15 секунд. Глава SpaceX рассказал, что через «неделю или две» пройдут ещё одни испытания, в ходе которых прототип будет поднят на высоту 200 метров.

Напомним, SpaceX разрабатывает корабль Starship для использования с ракетами-носителями сверхтяжёлого класса Super Heavy. Планируется, что эти комплексы будут использоваться для пилотируемых полётов на Луну и Марс.

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