Москва, , 10:58 — REGNUM

Рейтинг самых продаваемых легковых машин в кузове седан по итогам первых семи месяцев 2019 года на московском авторынке составило аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности за отчетный период в Москве было реализовано 34,5 тыс. новых седанов, что на 6% меньше, чем за семь месяцев 2018 года.

Лидируют среди этого сегмента столичного рынка седаны Volkswagen Polo. За период с января по июль 2019 года его приобрели 7533 жителя Москвы, что на 43% больше, чем год назад.

На втором месте оказалась южнокорейская модель Hyundai Solaris, показатель продаж которой составил 4000 экземпляров (-24%). На третьем месте — бизнес-седан Toyota Camry. На столичном рынке за первые семь месяцев 2019 года было куплено 3529 единиц этой модели (+16%).

Кроме того, в топ-10 самых популярных седанов на рынке Москвы вошли: KIA Optima (3008 ед.; +39%), KIA Rio (2764 ед.; — 35%), BMW 5-Series (1281 ед.; +4%), Mercedes-Benz E-Class (1236 ед.; +15%), Renault Logan (1120 ед.; — 16%), BMW 3-Series (976 ед.; +10%) и Hyundai Sonata (788 ед.; +50%).

Напомним, топ-10 самых популярных новых легковых автомобилей на авторынке Москвы возглавила немецкая модель Volkswagen Polo.

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