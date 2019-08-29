Нью-Дели, , 10:48 — REGNUM

Спрос на новый кросс-вэн Suzuki XL6, представленный на днях в Индии компанией Maruti Suzuki (местное подразделение Suzuki), значительно превысил предложения. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Первые покупатели, оставившие заявку на новинку месяц назад, уже получили эту «внедорожную» версию компактвэна Ertiga, которая обрела новое название XL6. Однако число заявок уже достигло 13 000 и клиентам Suzuki придется немного подождать свое авто. Стоит отметить, что эта модель относится в Индии к премиум-классу.

Создана новинка на совместном предприятии Meruti Suzuki специально для индийского рынка. В отличие от модели Ertiga, которая имеет семиместный салон, XL6 — шестиместный. Причем во втором ряду авто имеются сиденья с индивидуальными подлокотниками.

Салон XL6 выполнен в черном цвете, а в стандартной Ertiga он светлый. Минимальный объем багажного отделения составляет 209 л и 692 л при опущенных спинках второго и третьего ряда кресел.

Напомним, в августе 2019 года на индийском рынке появился Kia Seltos с дизельным мотором.

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