Москва, 29 августа 2019, 10:11 — REGNUM
Европейское космическое агентство (ЕКА) готово отправлять астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских кораблях «Союз», написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
«ЕКА готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях», — написал Рогозин.
Глава Роскосмоса добавил, что поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения дано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства ЕКА в России Рене Пишель, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, заявил, что агентство планирует отказаться от отправки астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях «Союз».
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