Лондон, 29 августа 2019, 09:50 — REGNUM
Английский производитель Land Rover выпустил тизер обновленного внедорожника Defender. Видео размещено на канале компании в YouTube.
Ранее новый Defender был снят на съемочной площадке нового фильма о Джеймсе Бонде. Судя по видео, внедорожник получил более округлые формы, чем Defender предыдущего поколения.
Компания Land Rover обнародовала информацию о тестах новинки. Они проходили в разных климатических условиях по всему миру. Автомобиль прошел проверку и в экстремальные 40-градусные морозы и в 50-градусную жару.
Напомним, Land Rover представит новой Defender 10 сентября во Франкфурте.
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