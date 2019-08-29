Берлин, , 08:52 — REGNUM

Немецкая компания Porsche обновленный Macan Turbo 2020 модельного года. Об этом сообщается на сайте компании.

Porsche Macan Turbo 2020 Newsroom.porsche.com

Обновленный кроссовер получил 2,9-литровый V6 с турбонаддувом. Точно такой же двигатель у Panamera и Cayenne. Ранее у компактного кроссовера стоял 3,0-литровый V6 с турбонаддувом. Однако, несмотря на меньший объем, новый мотор мощнее почти на 10%.

Теперь благодаря новому силовому агрегату машина разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды, а ее максимальная скорость составляет 270 км/ч. Агрегатируется мотор с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Авто идет с фирменной системой полного привода Porsche Traction Management.

Напомним, Porsche Macan впервые был представлен 20 ноября 2013 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Создан «тигр» был на базе Audi Q5.

Читайте также: Porsche Taycan установил рекорд по скорости на трассе Нюрбургринг