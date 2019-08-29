Москва, , 08:30 — REGNUM

До конца 2019 года в Россию вернуться модели немецкой компании Opel. Об этом говорится на странице компании в соцсети Twitter.

На российский рынок немецкая компания привезет кроссовер Grandland X и два минивэна: пассажирскую Zafira Life и новый грузовой Vivaro.

О планах компании вернуться в РФ заявил новый глава Opel Майкл Лошеллер на церемонии запуска модернизированного производства в немецком Айзенахе.

Завод Opel в Айзенахе (Тюрингия, Германия) был недавно модернизирован под производство Grandland X. Компания уже реализовала 160 тыс. экземпляров данного кроссовера.

Напомним, в 2015 году продажи Opel в России завершились с уходом General Motors, которой на тот момент принадлежала компания. В марте 2017 года французский автоконцерн PSA объявил о покупке Opel у американской компании.

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