Пекин, , 08:04 — REGNUM

Количество пользователей сетей четвертого поколения 4G в Китае достигло 1,24 млрд на конец июля текущего года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР, передает 28 августа агентство Синьхуа.

Количество пользователей сетей 4G составляет 78,2% от общего числа пользователей мобильных телефонов в Китае, что на 3,8% выше, чем на конец 2018 года, сообщили в министерстве.

Оборот в сфере телекоммуникаций Китая упал на 0,3% с января по июль 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее, до отметки 889,5 млрд юаней (около $125,6 млрд).

В частности, оборот в области фиксированной связи трех крупнейших операторов China Telecom, China Mobile и China Unicom в совокупности составил 245,8 млрд юаней, что на 9,5% выше, чем годом ранее или 31,6% от общего оборота в сфере телекоммуникаций Китая.

Оборот в области мобильных телекоммуникаций трех операторов за указанный период упал на 4,1% до 532,9 млрд юаней. Рост оборот, в основном был связан развитием нового бизнеса вроде центров больших данных, дата-центров, облачных вычислений и искусственного интеллекта.

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