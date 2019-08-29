Москва, , 07:47 — REGNUM

Три российских компании предложили лучшие решения в области рационализаторства, инноваций, техники и технологий для железнодорожного транспорта — на профильный конкурс, организованный Российскими железными дорогами. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По итогам конкурса Тверской вагоностроительный завод, предложивший проект двухэтажного пассажирского вагона, признан победителем в номинации «Подвижной состав». Дорожный центр внедрения Красноярской железной дороги победил в номинации «Системы диагностики и управления», представив систему управления надежностью силового электронного оборудования локомотивов и их микропроцессорных систем управления. Научно-производственное объединение САУТ стало победителем в номинации «Информационные технологии», продемонстрировав возможности системы видеонаблюдения и оповещения пассажиров.

Церемония награждения победителей прошла в Щербинке в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение. ЭКСПО». Дипломы и призы победителям конкурса вручал заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев.

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