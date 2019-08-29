Москва, , 07:29 — REGNUM

Среди импортируемых в Россию машин самыми популярными являются автомобили японской компании Toyota. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эмблема Toyota (сс) Neubie

По информации аналитического агентства, 19% от автопарка импортируемых в Россию автомобилей приходится на бренд Toyota. За первое полугодие 2019 года в нашей стране насчитывалось 21,7 тыс. машин этой компании.

На втором месте по популярности среди импортируемых в РФ марок расположились автомобили компании Mercedes-Benz. Шестая часть автоимпорта приходится на модели немецкого бренда, что в числовом выражении составляет 19,2 тыс. единиц.

Третью и четвертую строчки занимают с небольшим разрывом BMW и Lexus (10,9 тыс. и 10,4 тыс. ед. соответственно).

На пятом месте — Audi с результатом 6,6 тыс. единиц.

Также в рейтинг самых популярных по импорту в Россию машин вошли по итогам января-июня 2019 года марки: Volkswagen (6,5 тыс. ед.), Land Rover (5,2 тыс. ед.), Mitsubishi (4,6 тыс. ед.), Volvo (4,6 тыс. ед.) и Subaru (4,2 тыс. ед.).

Напомним, топ-10 стран по объему импортируемых в Россию легковых автомобилей возглавила Япония. На долю этой страны приходится порядка 30% машин, ввезенных в Россию.

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