Пекин, , 07:03 — REGNUM

Китайская авиастроительная компания AVIC XAC Commercial Aircraft Co. Ltd. доставила первый грузовой самолет MA 600 °F клиенту в провинции Гуандун на юге Поднебесной, привнеся пополнение в региональный модельный ряд самолетов семейства «Modern Ark» (MA), сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

По информации Авиационной промышленной корпорации Китая (AVIC), первым клиентом, получившим MA 600 °F , стала компания China Air Cargo Co. Ltd. с штаб-квартирой в Гуанчжоу. Базируясь в Международном аэропорту «Байюнь» города Гуанчжоу, компания предоставляет услуги внутренних и международных грузовых перевозок, почтовых отправлений, а также чартерных перевозок.

Основной авиапарк семейства МА теперь включает турбовинтовые воздушные суда вспомогательной авиации, гражданские грузовые самолеты и многоцелевые воздушные средства для вызова искусственного дождя, дистанционного зондирования и экстренных медицинских служб.

Более 100 самолетов серии МА было доставлено покупателям из 18 стран мира на четырех континентах. Самолет в настоящее время летает по 300 маршрутам, перевозя более 12 млн пассажиров.

По данным на ноябрь 2018 года, на турбовинтовой региональный лайнер МА700, который представляет собой усовершенствованный взгляд на скоростные и адаптируемые самолеты, было оформлено 285 целевых заказов от 11 покупателей в Китае и за рубежом.

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