Пекин, 29 августа 2019, 07:03 — REGNUM
Китайская авиастроительная компания AVIC XAC Commercial Aircraft Co. Ltd. доставила первый грузовой самолет MA
По информации Авиационной промышленной корпорации Китая (AVIC), первым клиентом, получившим MA
Основной авиапарк семейства МА теперь включает турбовинтовые воздушные суда вспомогательной авиации, гражданские грузовые самолеты и многоцелевые воздушные средства для вызова искусственного дождя, дистанционного зондирования и экстренных медицинских служб.
Более 100 самолетов серии МА было доставлено покупателям из 18 стран мира на четырех континентах. Самолет в настоящее время летает по 300 маршрутам, перевозя более 12 млн пассажиров.
По данным на ноябрь 2018 года, на турбовинтовой региональный лайнер МА700, который представляет собой усовершенствованный взгляд на скоростные и адаптируемые самолеты, было оформлено 285 целевых заказов от 11 покупателей в Китае и за рубежом.
Читайте ранее в этом сюжете: Названы сроки первого полёта российско-китайского лайнера CR929