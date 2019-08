Вашингтон, , 20:16 — REGNUM

Известная игровая студия Telltale Games, закрывшаяся в октябре 2018 года, может получить вторую жизнь. Об этом 28 августа сообщил портал Polygon.

Компания LCG Entertainment, выкупившая её активы, приняла решение, согласно которому часть каталога Telltale будет продана, после чего возрожденная компания начнет работать над новыми играми на основе ряда оставшихся авторских прав, а также над совсем новыми проектами.

Отмечается, что к работе в компании могут быть привлечены её бывшие сотрудники, на первоначальном этапе с ними будут заключаться временные договоры.

Напомним, студия Telltale была официально закрыта 4 октября 2018 года по причине банкротства, это стало крайне печальной новостью для её многочисленных поклонников.

Компания получила популярность благодаря тому, что создавала приключенческие игры на основе популярных сериалов и комиксов. Геймеры знают студию прежде всего по таким играм-сериалам, как The Walking Dead, Minecraft: Story Mode, Batman: The Enemy Within и другим.

