Жуковский, Московская область, , 18:47 — REGNUM

В Российской Федерации началось серийное производство новейших истребителей МиГ-35. Об этом сообщил сегодня, 28 августа, генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

Он напомнил, что первый контракт на поставку предсерийной партии из шести машин был подписан на форуме «Армия-2018».

Сейчас серийное производство МиГ-35 уже началось.

Тарасенко рассказал, что в ближайшее время может быть подписан новый контракт на уже несколько десятков МиГ-35, однако всё зависит от потребностей министерства обороны России.