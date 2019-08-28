Жуковский, Московская область, 28 августа 2019, 18:47 — REGNUM
В Российской Федерации началось серийное производство новейших истребителей МиГ-35. Об этом сообщил сегодня, 28 августа, генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.
Он напомнил, что первый контракт на поставку предсерийной партии из шести машин был подписан на форуме «Армия-2018».
Сейчас серийное производство МиГ-35 уже началось.
Тарасенко рассказал, что в ближайшее время может быть подписан новый контракт на уже несколько десятков МиГ-35, однако всё зависит от потребностей министерства обороны России.