Жуковский, Московская область, , 18:15 — REGNUM

Российская Федерация готова осуществить запуски второй партии спутников связи для британской компании OneWeb в том числе на ракетах-носителях «Протон». Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Модель спутника OneWeb Nasa.gov

Лоскутов заявил, что российская сторона готова рассматривать любые варианты запуска новых спутников OneWeb, в том числе и на ракетах-носителях «Протон».

Он пояснил, что речь идёт о развертывании второго этапа спутниковой группировки OneWeb.

Напомним, что OneWeb уже купила 21 пуск российских ракет-носителей «Союз», для того чтобы вывести на околоземную орбиту несколько сотен своих спутников связи, которые образуют единую сеть и обеспечат широкополосный доступ к интернету из любой точки земного шара. Запуск первых тестовых спутников уже состоялся.

Когда все пуски «Союзов» будут исчерпаны, OneWeb может приобрести запуски 10 ракет-носителей «Протон».