Архангельск, 28 августа 2019, 16:03 — REGNUM
Океанографическое исследовательское судно «Академик Александров», построенное северодвинским центром судоремонта «Звёздочка» (входит в АО «Объединённая судостроительная корпорация»), выполнило программу государственных испытаний.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе центра судоремонта, в течение двух недель в полигонах Белого моря сдаточная команда корабелов «Звёздочки» и экипаж судна отрабатывали задачи по подтверждению проектных характеристик судна, проверяли все системы и механизмы, мореходность судна, его скоростные и манёвренные характеристики, работоспособность систем радиоэлектронного вооружения и основных технических средств.
По докладу ответственного сдатчика заказа Дениса Новикова, задачи, поставленные перед корабелами и экипажем, решены в полном объёме.
После проведения ревизии судна планируется контрольный выход в море.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что «Академик Александров» будет сдан заказчику в июле 2019 года. Однако испытания пришлось продлить.
Справка:
«Академик Александров» — океанографическое исследовательское судно усиленного ледового класса, предназначенное для выполнения поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники, включая его буксировку, установку и перегрузку. Проектант — ЦМКБ «Алмаз» (входит в АО «ОСК»).