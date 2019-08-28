Архангельск, , 16:03 — REGNUM

Океанографическое исследовательское судно «Академик Александров», построенное северодвинским центром судоремонта «Звёздочка» (входит в АО «Объединённая судостроительная корпорация»), выполнило программу государственных испытаний.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе центра судоремонта, в течение двух недель в полигонах Белого моря сдаточная команда корабелов «Звёздочки» и экипаж судна отрабатывали задачи по подтверждению проектных характеристик судна, проверяли все системы и механизмы, мореходность судна, его скоростные и манёвренные характеристики, работоспособность систем радиоэлектронного вооружения и основных технических средств.

По докладу ответственного сдатчика заказа Дениса Новикова, задачи, поставленные перед корабелами и экипажем, решены в полном объёме.

После проведения ревизии судна планируется контрольный выход в море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что «Академик Александров» будет сдан заказчику в июле 2019 года. Однако испытания пришлось продлить.

Справка:

«Академик Александров» — океанографическое исследовательское судно усиленного ледового класса, предназначенное для выполнения поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники, включая его буксировку, установку и перегрузку. Проектант — ЦМКБ «Алмаз» (входит в АО «ОСК»).