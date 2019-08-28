Северодвинск, Архангельская область, , 15:20 — REGNUM

Завершилась программа государственных испытаний океанографического исследовательского судна «Академик Александров», построенное специалистами центра судостроения «Звёздочка». Об этом 28 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Исследовательское судно «Академик Александров» Star.ru

Испытания проходили в акватории Белого моря в течение двух недель. По завершении программы судно вернулось в акваторию судоверфи.

Сдаточная команда корабелов «Звёздочки» и совместно с экипажем судна отработали предусмотренные программой испытаний задачи по подтверждению проектных характеристик судна, проверили все системы и механизмы, мореходность судна, его скоростные и манёвренные характеристики, работоспособность систем радиоэлектронного вооружения и основных технических средств.

По докладу ответственного сдатчика заказа старшего строителя ЦС «Звёздочка» Дениса Новикова, задачи, поставленные перед корабелами и экипажем, решены в полном объёме.

Судно проекта 20 183 «Академик Александров» — океанографическое исследовательское судно усиленного ледового класса. Оно предназначено для проведения поисково-спасательных работ, транспортировки крупных грузов и контейнеров, а также для оборудования, военной и специальной техники.

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