Москва, , 15:08 — REGNUM

Китайская автокомпания Geely собирается до конца 2019 года начать продажи нового компактного кроссовера SX11 на российском рынке. Причем сборка новых кроссоверов будет вестись на мощностях белорусского завода «Белджи», сообщает NJCar.

В Поднебесной Geely SX11 в продаже с осени 2018 года. Там стоимость модели составляет от 78,8 тыс. юаней (734 тыс. рублей) до 118,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей).

Стоит отметить, SX11 гораздо более компактный, чем Geely Atlas. Он скорее похож на южнокорейскую модель Hyundai Creta. Отметим также, что Creta является самой популярной моделью в сегменте кроссоверов.

На китайском авторынке кроссовер идет с двумя бензиновыми моторами: литровым 136-сильным двигателем и трехцилиндровым наддувным мотором объемом 1,5 л и мощностью 177 л. с. Первый мотор агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач, а второй — с преселективным семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у авто передний.

Напомним, по итогам июля 2019 года Geely занимает второе место в рейтинге самых популярных китайских автомобилей на российском авторынке. Первое место принадлежит бренду Haval. За второй россияне купили 790 автомобилей Geely.

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