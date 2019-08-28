Тольятти, Самарская область, , 14:45 — REGNUM

В результате обработки опросов, проведенных в период с 2013 по 2019 год, аналитики пришли к выводу о том, что средний возраст владельцев Lada 4×4 составляет 42 года, об этом 28 августа сообщило агентство «Автостат».

Стоит отметить, что владельцы этой модели — самые возрастные среди всех обладателей машин тольяттинского автозавода.

Что касается владельцев моделей Largus и XRAY, то показатель их среднего возраста составил 41 год. Lada Vesta, Granta, Kalina и «Классики» как правило покупают люди в возрасте 37 лет. Владельцы «приор», «самар» и автомобилей «десятого» семейства — это те, кому исполнилось 34 года. Отмечается, что это самый молодой возраст среди обладателей отечественного бренда.

Напомним, согласно опросу агентства «Автостат», средний возраст автовладельцев в России составляет 37 лет.

Читайте также: Назван средний возраст владельцев машин в России