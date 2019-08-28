Мадрид, 28 августа 2019, 14:13 — REGNUM

Испанская компания Seat представила плагин-гибридную версию кроссовера Tarraco под названием Seat Tarraco FR PHEV. Об этом сообщается на сайте Bezrulya.ru.

SEAT Tarraco FR PH 2020
SEAT Tarraco FR PH 2020
Motor1

Так, под капотом авто будет 1,4-литровый турбомотор TSI мощностью 150 л. с. и электродвигатель, который развивает 116 «лошадей». Таким образом, суммарная мощность плагин-гибрида составляет 245 л. с. При этом пиковый крутящий момент авто — на уровне 400 ньютон-метров.

От 0 до 100 км/ч Tarraco FR PHEV разгоняется за 7,4 секунды. Ёмкость батареи плагин-гибрида составляет 13 кВт/ч, а его максимальная скорость — 217 км/ч.

Официально новый Seat Tarraco FR PHEV будет представлен в сентябре 2019 года в рамках автосалона во Франкфурте.

Напомним, франкфуртский автосалон пройдет в 2019 году с 12 по 22 сентября.

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