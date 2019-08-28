Мадрид, 28 августа 2019, 14:13 — REGNUM
Испанская компания Seat представила плагин-гибридную версию кроссовера Tarraco под названием Seat Tarraco FR PHEV. Об этом сообщается на сайте Bezrulya.ru.
Так, под капотом авто будет 1,4-литровый турбомотор TSI мощностью 150 л. с. и электродвигатель, который развивает 116 «лошадей». Таким образом, суммарная мощность плагин-гибрида составляет 245 л. с. При этом пиковый крутящий момент авто — на уровне 400 ньютон-метров.
От 0 до 100 км/ч Tarraco FR PHEV разгоняется за 7,4 секунды. Ёмкость батареи плагин-гибрида составляет 13 кВт/ч, а его максимальная скорость — 217 км/ч.
Официально новый Seat Tarraco FR PHEV будет представлен в сентябре 2019 года в рамках автосалона во Франкфурте.
Напомним, франкфуртский автосалон пройдет в 2019 году с 12 по 22 сентября.
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