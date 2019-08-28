Сеул, , 13:47 — REGNUM

BMW Group Korea планирует вложить 43 миллиарда вон (35 миллионов долларов) в расширение своих логистических и автомобильных центров в Южной Корее. Об этом 28 августа сообщает Yonhap.

Такое крупное вложение представительство немецкой компании в Южной Корее связывает с «восстановлением доверия потребителей после массовых отзывов».

BMW планирует дополнительно инвестировать 30 миллиардов вон в Региональный распределительный центр в Ансоне, который находится в 80 км к югу от Сеула. Кроме того, компания выделит 13 миллиардов вон на Центр вождения в Инчхоне, расположенный к западу от южнокорейской столицы, чтобы улучшить обслуживание местных жителей.

Напомним, в 2014 году немецкий производитель автомобилей класса люкс вложил 77 млрд вон в строительство центра вождения и 130 млрд вон в 2017 году в создание логистического центра Ансон. В 2018 году компания также инвестировала 50 млрд вон в баварский комплекс Songdo в Инчхоне, который является самым крупным по площади центром BMW в мире.

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