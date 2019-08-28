Берлин, , 13:19 — REGNUM

Немецкая автокомпания представила тизер нового Alpina B3 Touring в кузове универсал. Об этом 28 августа сообщает портал 32cars.ru.

Alpina B3 Touring 32cars.ru

Сообщается, что под капотом авто находится более чем 400-сильный 3,0-литровый мотор с турбонаддувом, в то время как в предыдущей версии B3 авто имело отдачу в 404 л. с. в стандартной модификации и 433 «лошадей» в более мощном исполнении B3 S.

Премьера новинки состоится 10 сентября 2019 года на автомобильном салоне во Франкфурте.

Напомним, компания Alpina начинает в РФ продажи нового BMW Alpina B6 Biturbo. Стоимость машины в базовой комплектации обойдется покупателям в 6,4 млн рублей.

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