Жуковский, Московская область, , 13:13 — REGNUM

Опытный образец винтов, отличающийся существенно уменьшенной массой, представили специалисты МИЦ «Композиты России» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Об этом сообщила пресс-служба центра.

При создании изделия использовалась технология вакуумного формования из углеродного препрега. Одним из основных преимуществ изготовленных винтов является их вес, который составил 1,6 кг, в то время как алюминиевый весил почти 12 кг.

Отмечается, что разработки центра представлены на нескольких стендах салона МАКС-2019. В частности свои достижения на нём продемонстрируют учащиеся технопарка Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана», оператором которого выступает МИЦ «Композиты России».

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ им. М.М. Громова. Участие в мероприятиях авиасалона примут более 800 компаний со всего мира.

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