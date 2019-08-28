Тольятти, Самарская область, , 12:27 — REGNUM

Снимки Lada Granta в версии Drive Active размещены на официальном сайте АвтоВАЗа.

Lada Granta в версии Drive Active Lada.ru

На сайте тольяттинской автокомпании сообщается, что производство Drive Active уже началось. Модель предназначена для автолюбителей с энергичным стилем вождения.

Автопроизводители не производили модернизации мотора и трансмиссии, но зато установили маленькую подвеску спортивного типа от Lada Sport. Также специалисты компании заменили стандартные сиденья на более комфортные анатомические с развитой боковой поддержкой.

Сообщается, что обновлённое авто было испытано в аэродинамической трубе. В салоне авто кожаная оплетка рулевого колеса украшена красной отстрочкой. Кроме того, яркие вставки есть в обивке кресел. Всё это дополняет красная подсветка приборов на приборной доске.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года лидером по объему экспорта автомобилей из РФ стала марка Lada.

Читайте также: СМИ узнали о планах АвтоВАЗа сократить производство автомобилей