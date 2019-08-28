Москва, , 12:19 — REGNUM

Компания Airbus на XIV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 впервые покажет широкофюзеляжный самолёт А350−900. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на информацию компании.

Лайнер отличает «умный салон» Airspace Connected Experience, в который внедрены элементы интернета вещей. Лайнер приземлился 28 августа на аэродроме «Раменское». Он примет участие в программе показательных полётов авиасалона и будет представлен в статической композиции.

В сообщении указано, что интернет вещей обеспечивает связь между элементами салона. Кроме этого, в салоне упростили взаимодействие пассажиров и бортпроводников.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в подмосковном Жуковском начал работу авиасалон МАКС-2019. В торжественном открытии приняли участие президенты России и Турции.