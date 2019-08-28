Маунтин-Вью, США, , 12:18 — REGNUM

Компания Google планирует в 2020 году закрыть свой сервис объявлений о работе. Об этом 28 августа сообщил портал Engadget.

Ранее компания позиционировала эту службу как начинающего конкурента LinkedIn для предприятий малого и среднего бизнеса. В комментарии к новости компания отметила, что проект был «успешным», однако сейчас Google сосредоточит свои силы на других проектах Google Cloud.

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Напомним, ранее, в 2019 году, Google уже закрыла такие свои проекты, как Google+, Inbox, Allo, Jump VR, а также приложение Play Movies & TV для Daydream VR. Сервис Google Hire был запущен 18 июля 2017 года.

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