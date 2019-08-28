Самара, , 11:54 — REGNUM

18 международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка» состоится в Самаре. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба администрации Самары.

Мероприятие пройдет с 24 по 26 сентября 2019 года в выставочном комплексе «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а).

По сообщению чиновников, на выставку приедут более 75 участников из России и из-за рубежа. Они предложат «комплексные решения для технического перевооружения машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий, инновационное оборудование и технологии».

Напомним, что выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка» является крупным многоотраслевым выставочным проектом Поволжского региона.