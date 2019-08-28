Жуковский, Московская область, , 11:49 — REGNUM

Полностью электрическая силовая установка мощностью 60кВт, демонстратор которой представлен на стенде Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ) в рамках салона МАКС-2019, создана на основе водородных топливных элементов. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба института.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились с перспективными проектами ЦИАМ в области электродвижения в первый день авиасалона.

Представленная главам государств силовая установка предназначена для легкого двухместного самолета. В настоящее время специалисты института спроектировали и уже завершили изготовление электродвигателя и его системы управления.

«Вес двигателя около 20 кг, он имеет векторное управление», — отметил генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.

Также в институте разрабатывают гибридную силовую установку с электрическим двигателем мощностью 500 кВт (679 л.с.), она предназначена для самолетов местных воздушных линий. С ним гости авиасалона также могли ознакомиться на стенде института.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ им. М.М. Громова. Предполагается, что участие в мероприятиях авиасалона примут более 800 компаний со всего мира. Первые три дня салон будет открыт для специалистов и представителей бизнеса, затем его смогут посетить все желающие.