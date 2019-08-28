Амстердам, 28 августа 2019, 11:31 — REGNUM

В Амстердаме южнокорейская компания Hyundai представила гибридную версию паркетника Hyundai Kona. Об этом 28 августа сообщается на портале SpeedMe.

Гибридная версия Hyundai Kona
Гибридная версия Hyundai Kona
32cars.ru

Эта новинка станет третьей моделью в линейке Kona после машины с обычным ДВС и авто с полностью электрической версией агрегата.

Под капотом Hyundai Kona установлен четырехцилиндровый бензиновый мотор GDI Kappa. Он обеспечивает мощность в 105 «лошадей». Двигатель работает с электромотором, мощность которого составляет 43,5 л. с. В качестве трансмиссии у авто 6-скоростной «автомат» с двойным сцеплением и спортивным режимом.

Сообщается, что в смешанном режиме расход бензина составляет 3,9 л на 100 км. Hyundai Kona Hybrid набирает скорость до 100 км/ч за 11,2 секунды. При этом максимальная скорость гибрида составляет 160 км/час.

Напомним, 26 августа компания Hyundai Motor представила в Шанхае автомобиль Nexo на водородных топливных элементах. При выработке электроэнергии он выделяет только водяной пар, поэтому считается экологически чистым автомобилем.

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