Обнинск, Калужская область, , 10:56 — REGNUM

Специалисты Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» Калужской области наладили серийный выпуск высокопрочных облегчённых композиций авиационного остекления на основе монолитного оптического поликарбоната, превосходящих зарубежные аналоги. Научная ценность технических решений проекта отмечена авиационным сообществом в номинации «За создание новой технологии» конкурса «Авиастроитель года» в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019». Об этом 28 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации генерального директора ОНПП «Технология» Андрея Силкина.

Обнинское предприятие «Технология» отмечено дипломом в конкурсе «Авиастроитель года» Technologiya.ru

«Нами создана единственная в стране научно-производственная база для промышленного освоения производства принципиально нового авиационного остекления на основе монолитного поликарбоната. Уже существующие мощности позволяют полностью удовлетворить потребности отечественных авиастроителей в изделиях на основе этого перспективного материала. Особое внимание нами уделяется расширению сферы применения данной продукции в гражданском секторе экономики», — сказал Андрей Силкин.

На предприятии в Обнинске также ведётся активная работа и по другим перспективным проектам. Так, «Технология» начала разработку нового остекления для кабин пилотов самолетов МС-21 с применением инновационного материала. Это позволит увеличить динамическую прочность изделия в 1,5 раза и снизить его массу на 15% по сравнению с аналогами.

«Авиастроитель года» — ежегодный отраслевой конкурс. В 2019 году лидеры отечественного авиастроения представили на конкурс 167 работ. В их оценке приняли участие более 100 экспертов из ведущих отечественных авиационных организаций.