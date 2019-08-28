Москва, , 10:28 — REGNUM

Сбербанк планирует выпустить на рынок «умную колонку» под своим брендом. Об этом 28 августа сообщил РБК соссылкой на инсайдеров.

Ожидается, что компания представит гаджет в 2020 году. Издание обратило внимание, что ранее Сбербанк разместил в сети объявление о вакансиях, содержание которых может говорит о том, что компания действительно ведет подобные разработки. При этом её представители отказались от каких-либо комментариев по поводу этой информации.

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Напомним, в мае 2019 года СМИ сообщили, что «Сбербанк занимается» разработкой «умного» холодильника. Компания подала соответствующую заявку в Роспатент ещё в ноябре 2018 года.

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