Пермь, , 10:27 — REGNUM

Сократить процесс создания современных томографов вдвое позволят библиотеки материалов и технологических процессов для проектирования фотонных схем, которые освоили специалисты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), сообщает 28 августа пресс-служба вуза.

Создание фотонных интегральных схем (ФИС) происходит в три этапа: на первом осуществляется моделирование отдельных компонентов, затем выполняется сложение компонентов в топологию всего чипа, а на третьем — производство чипа на фабрике. Как следует из сообщения, производство фотонных интегральных схем оптимизировал магистр физического факультета ПГНИУ Дмитрий Москалев на стажировке в Политехническом университете Валенсии (Испания).

«Использование моей библиотеки позволит пропустить первую стадию создания ФИС за счет того, что в библиотеку уже включены базовые строительные блоки и правила их компоновки. Пользователю останется только выбрать нужные для него базовые блоки, на их основе сформировать топологию и передать ее на фабрику для производства», — сообщил Москалев.

Отмечается, что на основе разработанной физиком базы данных кроме томографов можно будет изготавливать датчики концентрации газа, предназначенные для систем мониторинга состояния окружающей среды и систем неразрушаемого контроля, в которых используется технология оптической когерентной томографии.

Читайте также: В Нижнем Новгороде исследуют новые фотонные интегральные схемы