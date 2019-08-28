Москва, , 10:05 — REGNUM

Сложнейшая фигура высшего пилотажа — плоский штопор, выполненная российским истребителем пятого поколения Су-57, попала на видео.

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Ранее считалось, что плоский штопор всегда предшествует катастрофе, а теперь это стало фигурой пилотажа, где поведение можно контролировать, отмечает командир истребительного авиаполка ВКС России, слова которого приводит «Российская газета». Возможность вводить самолёт в контролируемый плоский штопор появилась с появлением сверхманевренных истребителей.

Видео опубликовано: RT на русском

На кадрах видео видно, как истребитель «падает» по крутой нисходящей спирали и буквально крутится в воздухе вокруг всех трёх своих осей, затем пилот «восстанавливает» контроль над самолётом и воздушное судно благополучно приземляется на взлетно-посадочную полосу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году истребитель пятого поколения Су-57 был запущен в России в серийное производство. А к 2028 году российские вооруженные силы должны получить 76 самолётов Су-57. Комплекс пятого поколения обладает высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, а также большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей.

По сравнению с американским истребителем пятого поколения F-35 российский су-57 оказался гораздо лучше по целому ряду характеристик. Так, длительность полёта F-35 составляет 2,36 часа, Су-57 — 5,8 часа. Максимальная скорость F-35 — 1931 километр в час, Су-57 — 2 600 километров в час.

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