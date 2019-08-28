Улан-Удэ, , 09:21 — REGNUM

На авиационно-космическом салоне МАКС-2019 представили вертолёт Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиазавода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе холдинга «Вертолёты России», винтокрылая машина конвертируемая.

«В зависимости от пожеланий заказчика, вертолет может использоваться как транспортный, а также для перевозки до 20 пассажиров. Это первая сертифицированная машина семейства Ми-8/171 в конвертируемом варианте», — отметили в холдинге.

На переоборудование грузового салона вертолёта в пассажирский потребуется около часа. Отмечается, что он также может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары при температурах от — 50 до +50°С.

Вертолёт примет участие в летной программе, а также будет продемонстрирован на статической стоянке с набором опционного оборудования позволяющим выполнять широкий комплекс задач. По словам гендиректора холдинга Андрея Богинского, в дальнейшем его передадут авиакомпании «ЮТэйр».

Напомним, МАКС-2019 открылся 27 августа. В первый день на салоне побывали президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган. Как сообщало ИА REGNUM, кроме них здесь побывали около 41 тыс. человек.

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