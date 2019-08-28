Пермь, , 09:13 — REGNUM

Лётные испытания нового российского лайнера МС-21 с установленными на борту двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году, сообщила пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) со ссылкой на генерального конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева.

По его словам, в настоящее время проходит третий этап испытаний двигателя в составе летающей лаборатории.

«В рамках этого этапа уже состоялось более сотни полетов. Испытания будут продолжаться до тех пор, пока не появится готовый самолет МС-21, для того чтобы на него поставить двигатель», — сказал Иноземцев.

Сейчас разработчики двигателя повышают его эксплуатационные характеристики. Отдельная процедура сертификации ожидает узлы мотогондолы, входящие в двигательную установку.

Добавим, в разработке новейших технологий и материалов для ПД-14 принимают участие, в том числе учёные ПНИПУ. Двигатель для гражданской авиации стал первым с 1980-х годов полностью разработанным в России в соответствии с международными стандартами. По сравнению с аналогами, которые сейчас находятся в эксплуатации, ПД-14 обеспечит снижение удельного расхода топлива самолета на крейсерском режиме на 15%.

Читайте также: Пермский «Машиностроитель» запускает производство узлов для авиадвигателей