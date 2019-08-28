Токио, , 08:52 — REGNUM

Японская автомпания Subaru представила фото рестайлинговых хэтчбека и седана Impreza. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Седана Impreza Glas.ru

Автопроизводители назвали седан Impreza G4, а хэтчбек — Impreza Sport.

Оба автомобиля имеют новую радиаторную решетку, модернизированные колесные диски и изменённые ДХО.

Внутри салона появились мультимедиа с расширенными функциями, а уже в базовом варианте доступен комплекс экстренного торможения Eyesight Touring Assist. Кроме того, в авто есть круиз-контроль и система удержания в пределах полосы.

Под капотом новинок будут установлены прежние движки объёмом 1,6 л либо 2,0 л мощностью соответственно в 115 и 154 «лошадей». Двигатель будет агрегатироваться с вариатором. Покупателям будут предоставлены варианты моделей с приводом 4×4 или 2×4.

Сообщается, что на авторынке модели появятся осенью 2019 года.

Напомним, компания Subaru на заводе в американском штате Индиана приступила к серийному производству моделей Legacy и Outback нового поколения. В продаже автомобили поступят уже осенью этого года.

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