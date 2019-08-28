Вашингтон, , 08:25 — REGNUM

Власти США обвинили бывшего инженера компании Uber в том, что он украл у Google технологии беспилотных автомобилей. Об этом 27 августа сообщил журнал Forbes.

По мнению следствия, Энтони Левандовски, считающийся крупным специалистом в этой области, также пытался украсть коммерческие тайны Google. Перед уходом из компании он скачал более 14 тыс. файлов, в которых содержалась информация об оборудовании для беспилотных авто.

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Напомним, после увольнения из Waymo (подразделение Google, специализирующееся на разработке беспилотных машин) Левандовски открыл компанию Otto, которая специализировалась на разработке технологий беспилотных грузовиков. Впоследствии её приобрела компания Uber. Она уволила Энтони Левандовски в мае 2017 года, при этом в Uber отрицали схожесть своих разработок с разработками Google Waymo.

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