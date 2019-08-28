Берлин, , 07:47 — REGNUM

Немецкая компания Volkswagen показала эскиз самого компактного кроссовера в модельной линейке T-Sport. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Volkswagen T-Sport 32cars.ru

Первый рисунок будущей модели был опубликован в интернете членом правления компании Юргеном Штакманном.

Судя по рисунку, новый кроссовер получит крышу в стиле купе, а дизайн автомобиля был вдохновлен Volkswagen SUV Coupe, премьера которого прошла в Шанхае.

T-Sport построят на платформе MQB A0, на которой также базируется вседорожник T-Cross. Также известно, что новое авто получит колесную базу размером 2560 мм от Polo последнего поколения. Длина машины составит четыре метра.

Сообщается, что эта новинка будет на ступень ниже T-Cross. Называться новое авто, вероятно, будет Volkswagen T-Sport.

Напомним, автокомпания Volkswagen совместно с нидерландской компанией NXP создали противоугонную технологию Ultra Wideband, которая должна блокировать перехват сигнала в бесконтактных системах доступа. В ходе проведённых тестов было продемонстрировано, что современные сценарии взломов, такие как перехват сигнала от радиоключа, уже не сработают.

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