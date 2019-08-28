Москва, , 07:44 — REGNUM

Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры. Об этом рассказал директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов в интервью корпоративному журналу.

Проект находится на этапе формирования, в него войдут все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова и Казанского вертолетного завода. В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.

В рамках научно-исследовательской работы по созданию перспективного скоростного вертолета разработана летающая лаборатория на базе Ми-24, напомнил он. Кроме того, указывают РИА Новости, в корпорации сформировали научно-технический задел в области увеличения скорости полета.

Как сообщало ИА REGNUM, холдинг «Вертолеты России» также разрабатывает сверхтяжелый вертолёт для Арктики на базе Ми-26Т2В.

Читайте также: В России будет создан сверхтяжёлый вертолет для Арктики

А также: Российский вертолётный двигатель ТВ7−117В прошёл испытание обледенением