Самара, 28 августа 2019, 07:51 — REGNUM
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров готов отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на ракете, произведенной самарским ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс», если возникнет такая необходимость. Об этом он заявил, беседуя с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, 28 августа сообщает ТРК «Губерния».
Азаров выразил уверенность в надежности ракет, которые выпускает РКЦ «Прогресс».
»Родина прикажет — полечу», — сказал губернатор Самарской области.
Напомним, что РКЦ «Прогресс» является одним из лидеров мировой космической отрасли.